«Монреаль» — «Вашингтон»: Овечкин оформил четвёртый дубль в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (идёт второй период, 3:4). Российский нападающий действующих обладателей Кубка Стэнли Александр Овечкин сначала забросил девятую шайбу, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Якуб Врана. А затем вывел свою команду вперёд после передач Дмитрия Орлова и Мэтта Нисканена.

Посмотреть видео заброшенных шайб можно в официальном «твиттере» «Вашинтона».



Всего на счету Александра 16 очков в сезоне, ранее он забил восемь голов и выполнил шесть результативных передач. Лидерами снайперской гонки с 11 шайбами являются Патриr Кейн («Чикаго Блэкхоукс») и Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).



Также Овечкин оформил четвёртый дубль в сезоне. Ранее он забивал по два гола в ворота «Вегас Голден Найтс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер Кэнакс».