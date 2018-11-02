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«Вашингтон» проиграл «Монреалю», несмотря на дубль Овечкина

«Вашингтон» проиграл «Монреалю», несмотря на дубль Овечкина
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 6:4. Хозяева вели 3:1, затем пропустили три гола, но в концовке встречи сумели вырвать победу.

Дублями в составе «Монреаля» отметились Еспери Котканиеме и Брендан Галлахер, по голу на счету Макса Доми и Йоэля Армии. У гостей дубли в активе Александра Овечкина и Ларса Эллера. При этом, у россиянина показатель полезности «-2», он сыграл 18 минут и 35 секунд.

Посмотреть голы Овечкина можно на официальном сайте НХЛ.

На счету Евгения Кузнецова голевая передача, четыре минуты штрафа, показатель полезности «-2», за сыгранные 15.47. Дмитрий Орлов также отметился результативной передачей, у него «-1», а игровое время самое большое в команде – 25.43.

В параллельном матче «Оттава Сенаторз» прервал серию из четырёх поражений подряд, обыграв «Баффало Сэйбрз» — 4:2. В составе хозяев отличились Райан Дзингел, Дилан Демело, Колин Уайт и Бобби Райан. У «клинков» — Джейсон Поменвиль и Джефф Скиннер.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2018, пятница. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
6 : 4
1:1, 2:3, 3:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Котканиеми (Армиа) – 02:28 (5x5), 1:1 – Эллер (Нисканен, Стивенсон) – 06:16 (5x5), 2:1 – Галлахер (Татар) – 20:32 (5x5), 3:1 – Галлахер (Татар, Дано) – 23:06 (5x5), 3:2 – Овечкин (Кузнецов, Врана) – 26:49 (5x5), 3:3 – Эллер (Коннолли) – 27:59 (5x5), 3:4 – Овечкин (Орлов, Нисканен) – 32:53 (5x5), 4:4 – Котканиеми (Лехконен, Мете) – 56:56 (5x5), 5:4 – Доми (Райлли) – 59:38 (5x5), 6:4 – Армиа (Дано) – 59:40 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2018, пятница. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
4 : 2
1:0, 2:0, 1:2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Дзингел (Бёдкер, Уайдман) – 06:55 (5x4), 2:0 – Демело (Шабо, Дюшейн) – 21:00 (5x5), 3:0 – Уайт (Стоун, Шабо) – 34:47 (5x5), 3:1 – Поменвиль (Айкел, Сканделла) – 40:59 (5x5), 3:2 – Скиннер (Ристолайнен, Айкел) – 43:55 (5x4), 4:2 – Райан (Стоун, Демело) – 59:40 (en)
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