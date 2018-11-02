«Вашингтон» проиграл «Монреалю», несмотря на дубль Овечкина

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 6:4. Хозяева вели 3:1, затем пропустили три гола, но в концовке встречи сумели вырвать победу.

Дублями в составе «Монреаля» отметились Еспери Котканиеме и Брендан Галлахер, по голу на счету Макса Доми и Йоэля Армии. У гостей дубли в активе Александра Овечкина и Ларса Эллера. При этом, у россиянина показатель полезности «-2», он сыграл 18 минут и 35 секунд.

Посмотреть голы Овечкина можно на официальном сайте НХЛ.

На счету Евгения Кузнецова голевая передача, четыре минуты штрафа, показатель полезности «-2», за сыгранные 15.47. Дмитрий Орлов также отметился результативной передачей, у него «-1», а игровое время самое большое в команде – 25.43.

В параллельном матче «Оттава Сенаторз» прервал серию из четырёх поражений подряд, обыграв «Баффало Сэйбрз» — 4:2. В составе хозяев отличились Райан Дзингел, Дилан Демело, Колин Уайт и Бобби Райан. У «клинков» — Джейсон Поменвиль и Джефф Скиннер.