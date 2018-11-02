20 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома уступил «Нэшвилл Предаторз» — 1:4.

Гости повели 2:0 после первого периода – отличились Кайл Туррис и Ромай Йози. В середине второго игрового отрезка Слэйтер Куккук отыграл одну шайбу, но на 57-й минуте Калле Йернкрок восстановил разрыв, а точку в матче броском в пустые ворота поставил Миика Саломяки.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 23. Никита Кучеров провёл на льду 17 минут и 39 секунд, за которые нанёс один бросок и заработал показатель полезности «-2». У Михаила Сергачёва «-1» и четыре броска за 19.56.

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» одержал четвёртую победу в сезоне, обыграв дома «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартин Фрк, Майкл Расмуссен, Джастин Абделкейдер и Тревор Дейли. У «дьяволов» голы на счету Блейка Коулмана, Сами Ватанена и Маркуса Юханссона.