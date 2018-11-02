Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

20 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

20 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома уступил «Нэшвилл Предаторз» — 1:4.

Гости повели 2:0 после первого периода – отличились Кайл Туррис и Ромай Йози. В середине второго игрового отрезка Слэйтер Куккук отыграл одну шайбу, но на 57-й минуте Калле Йернкрок восстановил разрыв, а точку в матче броском в пустые ворота поставил Миика Саломяки.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 23. Никита Кучеров провёл на льду 17 минут и 39 секунд, за которые нанёс один бросок и заработал показатель полезности «-2». У Михаила Сергачёва «-1» и четыре броска за 19.56.

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» одержал четвёртую победу в сезоне, обыграв дома «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартин Фрк, Майкл Расмуссен, Джастин Абделкейдер и Тревор Дейли. У «дьяволов» голы на счету Блейка Коулмана, Сами Ватанена и Маркуса Юханссона.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2018, пятница. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1 : 4
0:2, 1:0, 0:2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Туррис (Экхольм, Йернкрок) – 06:02 (5x5), 0:2 – Йози (Джохансен, Эллис) – 19:53 (5x5), 1:2 – Куккук (Киллорн, Чирелли) – 34:21 (5x5), 1:3 – Йернкрок (Джохансен) – 56:42 (5x5), 1:4 – Саломяки (Хартман, Туррис) – 57:36 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2018, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
4 : 3
1:0, 0:1, 3:2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Фрк (Грин, Ларкин) – 07:54 (5x4), 1:1 – Коулман (Зейджак, Юханссон) – 34:12 (5x5), 1:2 – Ватанен (Хишир, Зейджак) – 43:20 (5x4), 2:2 – Расмуссен (Нюквист, Холовски) – 44:59 (5x4), 3:2 – Абделкейдер (Гленденинг) – 52:50 (4x5), 4:2 – Дейли (Ларкин) – 59:17 (en), 4:3 – Юханссон (Холл, Хишир) – 59:56 (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент