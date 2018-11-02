Шестая шайба в сезоне Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Вегас»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» одержал домашнюю победу над «Вегас Голден Найтс» — 5:3.

Дважды «блюзмены» выходили вперёд и дважды гости отыгрывались, но на большее их не хватило. У хозяев дублем отметился Оскар Сундквист, по шайбе на счету Владимира Тарасенко, Колтона Парэйко и Тайлера Бозака. В составе «золотых рыцарей» отличились Пьер-Эдуар Белльмар, Алекс Так и Эрик Хаула.

Видео заброшенной шайбы Тарасенко можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

На счету Тарасенко также показатель полезности «-1», четыре броска в створ, два силовых приёма, он сыграл 16.01 минут. Иван Барбашев и Никита Сошников участия во встрече не принимали.

Для «Сент-Луиса» (11 очков) это четвёртая победа в сезоне, команда поднялась на 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Вегас» (11 очков).