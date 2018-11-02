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Шестая шайба в сезоне Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Вегас»

Шестая шайба в сезоне Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Вегас»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» одержал домашнюю победу над «Вегас Голден Найтс» — 5:3.

Дважды «блюзмены» выходили вперёд и дважды гости отыгрывались, но на большее их не хватило. У хозяев дублем отметился Оскар Сундквист, по шайбе на счету Владимира Тарасенко, Колтона Парэйко и Тайлера Бозака. В составе «золотых рыцарей» отличились Пьер-Эдуар Белльмар, Алекс Так и Эрик Хаула.

Видео заброшенной шайбы Тарасенко можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

На счету Тарасенко также показатель полезности «-1», четыре броска в створ, два силовых приёма, он сыграл 16.01 минут. Иван Барбашев и Никита Сошников участия во встрече не принимали.

Для «Сент-Луиса» (11 очков) это четвёртая победа в сезоне, команда поднялась на 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Вегас» (11 очков).

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2018, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
5 : 3
1:1, 3:1, 1:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Сундквист (Томас, Фаббри) – 02:02 (5x5), 1:1 – Белльмар – 06:29 (5x5), 2:1 – Тарасенко (Бозак, Марун) – 23:11 (5x4), 2:2 – Хаула (Теодор, Так) – 23:34 (5x5), 3:2 – Сундквист (Томас) – 26:29 (5x5), 4:2 – Парэйко (О'Райлли, Сэнфорд) – 34:49 (5x5), 4:3 – Так (Маршессо, Карлссон) – 48:02 (5x4), 5:3 – Бозак (Эдмундсон) – 51:47 (5x5)
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