«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: Ковальчук и Проворов забросили по шайбе

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Филадельфию Флайерз» (идёт третий период, 2:3). Счёт в матче открыл российский защитник «лётчиков» Иван Проворов, которому ассистировали Дэйл Уис и Джордан Уил. Иван отличился во второй встрече подряд, также в его активе гол и три результативные передачи в стартовых играх.

Посмотреть видео гола Проворова можно в официальном «твиттере» «Филадельфии».

Илья Ковальчук принял участие в обеих шайбах королей. Сначала он выступил одним из ассистентов при голе Джеффа Картера, а затем забил сам. Теперь на его счету 10 результативных действий – четыре гола и шесть передач.

Посмотреть видео гола Ковальчука можно в официальном «твиттере» «Кингз».