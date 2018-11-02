Малкин набрал очки в девятой игре кряду и достиг отметки в 950 баллов за карьеру

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома в серии буллитов взял верх над «Питтсбург Пингвинз» — 3:2.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в этом матче. Она стала для него седьмой в сезоне. Текущая результативная серия составляет девять матчей. На счету Малкина стало 20 (7+13) очков в 11 матчах сезона, благодаря чему он вышел на единоличное второе место в гонке бомбардиров. Лидирует представитель «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен (21 очко).

Видео гола Малкина также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».

Набранное очко стало для воспитанника магнитогорского хоккея 950-м в 795 матчах в НХЛ. Он обошёл Венсана Лекавалье (949) и теперь занимает 98-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

В игре с «Айлендерс» Малкин провёл на льду 21 минуту 27 секунд (3.19 – в большинстве, показатель полезность «-1») и нанёс пять бросков в створ ворот.