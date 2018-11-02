«Эдмонтон» — «Чикаго»: Коскинен отыграл на ноль, отразив 40 бросков по воротам

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (4:0). Дублем отметился Дрейк Каджула, по голу на счету Джейсона Гэррисона и Алекса Шьяссона.

Главным героем встречи стал финский вратарь «нефтяников» Микко Коскинен. Бывший голкипер СКА отыграл на ноль, отразив 40 бросков. В этом сезоне Коскинен выиграл два матча из двух при коэффициенте надёжности 1,51 и проценте отражённых бросков 95,5.

На протяжении последних трёх сезонов 29-летний голкипер выступал за петербургский СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина. В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 Коскинен принял участие в 29 играх, отражая 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,57. В плей-офф финский голкипер сыграл 15 матчей, одержав победу в 10 из них.