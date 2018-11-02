«Филадельфия» обыграла «Лос-Анджелес», у Ковальчука два очка, у Проворова — гол

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома уступил «Филадельфии Флайерз» — 2:5.

Счёт в матче открыл российский защитник «лётчиков» Иван Проворов, Джефф Картер на экваторе игры счёт сравнял. Затем по голу забили Уэйн Симмондс и Оскар Линдблом, на что «короли» ответили лишь точным броском Ильи Ковальчука. В концовке встречи «Филадельфия» забросила ещё две шайбы усилиями Клода Жиру и Роберта Хега.

Помимо гола, на счету Проворова показатель полезности «+2», два броска в створ ворот, два силовых приёма и самое большое игровое время в команде – 26.13. В активе Ковальчука гол и результативная передача, «-1», два броска за 20 минут и 25 секунд, проведённых на льду.