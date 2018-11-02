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«Филадельфия» обыграла «Лос-Анджелес», у Ковальчука два очка, у Проворова — гол

«Филадельфия» обыграла «Лос-Анджелес», у Ковальчука два очка, у Проворова — гол
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома уступил «Филадельфии Флайерз» — 2:5.

Счёт в матче открыл российский защитник «лётчиков» Иван Проворов, Джефф Картер на экваторе игры счёт сравнял. Затем по голу забили Уэйн Симмондс и Оскар Линдблом, на что «короли» ответили лишь точным броском Ильи Ковальчука. В концовке встречи «Филадельфия» забросила ещё две шайбы усилиями Клода Жиру и Роберта Хега.

Помимо гола, на счету Проворова показатель полезности «+2», два броска в створ ворот, два силовых приёма и самое большое игровое время в команде – 26.13. В активе Ковальчука гол и результативная передача, «-1», два броска за 20 минут и 25 секунд, проведённых на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2018, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2 : 5
0:1, 2:2, 0:2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Проворов (Уис, Уил) – 17:35 (5x5), 1:1 – Картер (Копитар, Ковальчук) – 30:04 (5x4), 1:2 – Симмондс (Линдблом, Патрик) – 30:53 (5x5), 1:3 – Линдблом (Ворачек, Патрик) – 34:05 (5x5), 2:3 – Ковальчук (Картер, Тоффоли) – 38:41 (5x5), 2:4 – Жиру (Кутюрье) – 54:27 (5x5), 2:5 – Хег (Эллиотт) – 56:49 (en)
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