«Монреаль» в игре с «Вашингтоном» установил рекорд НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 6:4. Хозяева вели 3:1, затем трижды пропустили, но в концовке встречи сумели вырвать победу.

«Монреаль» установил рекорд лиги по скорострельности, забросив две шайбы с интервалом в две секунды. Это произошло на последней минуте матча. За 22 секунды до сирены победную шайбу забросил Макс Доми, а спустя две секунды Йоэль Армия поразил пустые ворота броском с центра площадки после выигранного Филлипом Дано вбрасывания.

Видео также можно посмотреть на официальном YouTube-канале НХЛ.

Это новый рекорд НХЛ. Ранее минимальный интервал между голами составлял три секунды – за историю лиги было зафиксировано три таких случая (в 1935-м году, в 2004-м и 2016-м).