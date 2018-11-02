Сборная России U17 проиграла Канаде в белом, ведя по ходу матча 4:0

Юниорская сборная России (игроки не старше 17 лет) потерпела обидное поражение в матче с командой Канады в белом в выставочной игре. Россияне вели по ходу матча со счётом 4:0. Матч прошёл в канадском городе Фредериктон-Джанкшн.

«Канада в белом» — Россия — 5:4 ОТ (0:1, 1:3, 3:0, 1:0)

0:1 — Зуган (Дидковский, 7:22)

0:2 — Гущин (Чайка, 27:47)

0:3 — Пономарёв (Тютнев, 30:50)

0:4 — Гущин (Пашин, 35:58)

1:4 — Рошетт (Робинсон, МакКленнон, 39:08)

2:4 — Пуарье (Нейборс, 45:39, бол.)

3:4 — МакКленнон (Пуарье, 53:12, бол.)

4:4 — Рошетт (59:59, бол.)

4:5 — Рошетт (МакКленнон, 60:19)



Вратари: Леннокс (Косса) — Аскаров

3 ноября команда Сергея Голубовича возьмёт старт на Мировом Кубке вызова в Канаде матчем со сборной Канады в красном.