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Трое финских игроков стали главными звёздами дня в НХЛ

Трое финских игроков стали главными звёздами дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, информирует официальный сайт лиги. Российские игроки не попали в тройку лучших, которую полностью образовали игроки из Финляндии.

Первой звездой дня стал нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, который оформил хет-трик в игре с «Флоридой Пантерз» (4:2).

Второй звездой стал вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Микко Коскинен. Бывший голкипер СКА отыграл на ноль в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0), отразив 40 бросков. В этом сезоне Коскинен выиграл два матча из двух при коэффициенте надёжности 1,51 и проценте отражённых бросков 95,5.

Замкнул тройку лучших вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне с 41 отражённым броском во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1).

«Эдмонтон» — «Чикаго»: Коскинен отыграл на ноль, отразив 40 бросков по воротам
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