18-летний Котканиеми стал автором самого молодого дубля в истории «Монреаля»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 6:4. Хозяева вели 3:1, затем трижды пропустили, но в концовке встречи сумели вырвать победу.

Форвард «Монреаля» Еспери Котканиеми сделал дубль в матче. Это были первые голы 18-летнего финна в НХЛ. Котканиеми стал автором самого молодого дубля в истории «Монреаля». Третий номер драфта НХЛ-2018 (18 лет 118 дней) опередил Марио Трамбле (18 лет 132 дня) на две недели.

Видео также можно посмотреть на официальном YouTube-канале НХЛ.

«Монреаль» установил рекорд лиги по скорострельности, забросив две шайбы с интервалом в две секунды. Это произошло на последней минуте матча. За 22 секунды до сирены победную шайбу забросил Макс Доми, а спустя две секунды Йоэль Армия поразил пустые ворота броском с центра площадки после выигранного Филлипом Дано вбрасывания.