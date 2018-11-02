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Итоги дня НХЛ для россиян: трое вратарей вошли в число главных звёзд своих игр

Итоги дня НХЛ для россиян: трое вратарей вошли в число главных звёзд своих игр
Хоккей / НХЛ

Сегодня в Национальной хоккейной лиге было сыграно 14 матчей, в которых приняли участие 24 российских хоккеиста. Трое российских вратарей вошли в число главных звёзд своих игр.

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев одержал победу в матче с «Анахаймом» (3:2 Б). 22-летний голкипер отразил 28 бросков из 30 в игровое время, после чего выиграл серию буллитов (отразив два буллита из двух). Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 31 бросок и одержал победу в матче с «Торонто» (2:1). Георгиев и Худобин стали первыми звёздами матчей. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отбил 44 броска и одержал победу в матче с «Сан-Хосе» (4:1), он был признан второй звездой. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил очередной дубль, забросив 9-ю и 10-ю шайбы в сезоне. Российский форвард в 124-й раз в карьере в одном матче забросил минимум две шайбы. Форвард «Колорадо» Владислав Каменев в матче с «Калгари» забросил первую шайбу в лиге. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче с «Айлендерс». Она стала для него седьмой в сезоне. Его результативная серия составляет девять матчей.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»44 из 4597,84:1
Худобин«Даллас»31 из 3296,92:1
Василевский«Тампа»20 из 2387,01:4
Варламов«Колорадо»31 из 3783,85:6
Георгиев«Рейнджерс»28 из 3093,33:2 Б
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Панарин (н)«Коламбус»0+0-10500-18.40
Дадонов (н)«Флорида»1+002800-18.57
Ничушкин (н)«Даллас»0+000222-12.10
Малкин (н)«Питтсбург»1+0-1050143%21.27
Овечкин (н)«Вашингтон»2+0-20461-18.35
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1-2411053%15.47
Кучеров (н)«Тампа»0+0-20100-17.39
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+0-10421-16.01
Каменев (н)«Колорадо»1+00012075%11.56
Анисимов (н)«Чикаго»0+00011046%17.02
Наместников (н)«Рейнджерс»0+000001-13.09
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»1+1-10210-20.25
Проворов (з)«Филадельфия»1+0+20224-26.13
Задоров (з)«Колорадо»0+000250-17.25
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-10420-19.56
Орлов (з)«Вашингтон»0+1-10113-25.43
Зайцев (з)«Торонто»0+0-10010-15.55
Куликов (з)«Виннипег»0+002000-10.45
Киселевич (з)«Флорида»0+000001-14.14
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