Итоги дня НХЛ для россиян: трое вратарей вошли в число главных звёзд своих игр

Сегодня в Национальной хоккейной лиге было сыграно 14 матчей, в которых приняли участие 24 российских хоккеиста. Трое российских вратарей вошли в число главных звёзд своих игр.
Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев одержал победу в матче с «Анахаймом» (3:2 Б). 22-летний голкипер отразил 28 бросков из 30 в игровое время, после чего выиграл серию буллитов (отразив два буллита из двух). Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 31 бросок и одержал победу в матче с «Торонто» (2:1). Георгиев и Худобин стали первыми звёздами матчей. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отбил 44 броска и одержал победу в матче с «Сан-Хосе» (4:1), он был признан второй звездой. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил очередной дубль, забросив 9-ю и 10-ю шайбы в сезоне. Российский форвард в 124-й раз в карьере в одном матче забросил минимум две шайбы. Форвард «Колорадо» Владислав Каменев в матче с «Калгари» забросил первую шайбу в лиге. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче с «Айлендерс». Она стала для него седьмой в сезоне. Его результативная серия составляет девять матчей.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|44 из 45
|97,8
|4:1
|Худобин
|«Даллас»
|31 из 32
|96,9
|2:1
|Василевский
|«Тампа»
|20 из 23
|87,0
|1:4
|Варламов
|«Колорадо»
|31 из 37
|83,8
|5:6
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|28 из 30
|93,3
|3:2 Б
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|-1
|0
|5
|0
|0
|-
|18.40
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|0
|2
|8
|0
|0
|-
|18.57
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|2
|-
|12.10
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+0
|-1
|0
|5
|0
|1
|43%
|21.27
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|2+0
|-2
|0
|4
|6
|1
|-
|18.35
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|-2
|4
|1
|1
|0
|53%
|15.47
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|-2
|0
|1
|0
|0
|-
|17.39
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|-1
|0
|4
|2
|1
|-
|16.01
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|1+0
|0
|0
|1
|2
|0
|75%
|11.56
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|46%
|17.02
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|1
|-
|13.09
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|1+1
|-1
|0
|2
|1
|0
|-
|20.25
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+0
|+2
|0
|2
|2
|4
|-
|26.13
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|2
|5
|0
|-
|17.25
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|0
|4
|2
|0
|-
|19.56
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|-1
|0
|1
|1
|3
|-
|25.43
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|0
|-
|15.55
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|2
|0
|0
|0
|-
|10.45
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|1
|-
|14.14