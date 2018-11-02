Итоги дня НХЛ для россиян: трое вратарей вошли в число главных звёзд своих игр

Сегодня в Национальной хоккейной лиге было сыграно 14 матчей, в которых приняли участие 24 российских хоккеиста. Трое российских вратарей вошли в число главных звёзд своих игр.

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев одержал победу в матче с «Анахаймом» (3:2 Б). 22-летний голкипер отразил 28 бросков из 30 в игровое время, после чего выиграл серию буллитов (отразив два буллита из двух). Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 31 бросок и одержал победу в матче с «Торонто» (2:1). Георгиев и Худобин стали первыми звёздами матчей. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отбил 44 броска и одержал победу в матче с «Сан-Хосе» (4:1), он был признан второй звездой. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил очередной дубль, забросив 9-ю и 10-ю шайбы в сезоне. Российский форвард в 124-й раз в карьере в одном матче забросил минимум две шайбы. Форвард «Колорадо» Владислав Каменев в матче с «Калгари» забросил первую шайбу в лиге. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче с «Айлендерс». Она стала для него седьмой в сезоне. Его результативная серия составляет девять матчей.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 44 из 45 97,8 4:1 Худобин «Даллас» 31 из 32 96,9 2:1 Василевский «Тампа» 20 из 23 87,0 1:4 Варламов «Колорадо» 31 из 37 83,8 5:6 Георгиев «Рейнджерс» 28 из 30 93,3 3:2 Б