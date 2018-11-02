Фридман: переговоры между Нюландером и «Торонто» зашли в тупик

Североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман полагает, что переговоры о новом контракте между Вильямом Нюландером и «Торонто Мэйпл Лифс» зашли в тупик.

«Тупик. Никто никуда не движется. Я не думаю, что «Торонто» уже готово вести переговоры об обмене Нюландера, но они знают, что настало время начать думать об этом. Неслучайно, что генеральный менеджер Кайл Дубас посетил Филадельфию, Лос-Анджелес, Миннесоту и Каролину. Все они могут являться претендентами на Нюландера», — написал Фридман.

В соответствии с коллективным соглашением контракт с Нюландером, который находится в статусе ограниченно свободного агента, должен быть подписан до 1 декабря. В противном случае форвард потеряет возможность играть в НХЛ в нынешнем сезоне.

Ранее другой обозреватель TSN Даррен Дрегер сообщал, что игрок требует от «кленовых листьев» долгосрочный контракт на $ 8 млн за сезон и не отступает от первоначальных требований, в то время как «Торонто» готов предложить зарплату около $ 6,6 млн в год.



Напомним, что Нюландер сыграл за «Торонто» 185 матчей, набрав 135 (48+87) очков.