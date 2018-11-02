Проворов — второй российский защитник в НХЛ с 25 голами в возрасте до 21 года

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома уступил «Филадельфии Флайерз» — 2:5.

Счёт в матче открыл российский защитник «лётчиков» Иван Проворов. Он забросил 25-ю шайбу за карьеру в лиге и вышел на пятое место по голам среди европейских защитников до 21 года, улучшив результат Алексея Житника. Рекорд по этому показателю делят Роман Гамрлик и Эрик Карлссон (оба — по 37 шайб), третье место занимает Сандис Озолиньш — 33 шайбы, на четвёртой позиции находится Олег Твердовский — 27 голов. Таким образом, Проворов вышел на второе место среди россиян.

Помимо гола, на счету Проворова показатель полезности «+2», два броска в створ ворот, два силовых приёма и самое большое игровое время в команде – 26.13.