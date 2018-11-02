Эмиль Галимов провёл тренировку в бесконтактном джерси, с «Ак Барсом» не сыграет

Капитан «Нефтехимика» Эмиль Галимов близок к возвращению на лёд в официальном матче, информирует официальный «твиттер» нижнекамского клуба. В дерби Татарстана с «Ак Барсом» Галимов не сыграет.

«Эмиль Галимов тренируется под личным контролем Андрея Викторовича, но в чёрном джерси, а это значит завтра нам помочь ещё не сможет», — сообщается в «твиттере» «волков».

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нефтехимика».

Галимов сломал руку в матче регулярного чемпионата с «Северсталью». Срок восстановления — не менее трёх недель, хоккеисту уже наложили гипс.

Лидер команды Андрея Назарова неудачно сблокировал бросок по воротам Ильи Ежова, причём уже со сломанной рукой забросил вторую шайбу команды с передачи Павла Падакина.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 13 матчах «регулярки», забросив 2 шайбы и сделав 1 результативную передачу при показателе полезности «+1» и 6 минутах штрафного времени. В среднем за матч Эмиль проводил на льду чуть больше 17 минут.