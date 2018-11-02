Морис: когда Куликов наберёт игровую форму, будет играть больше

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис объяснил, почему российский защитник Дмитрий Куликов получает небольшую игровую практику в этом сезоне.

«Он перенёс серьёзную операцию. Вчера было много игры в неравных составах, а в меньшинстве он не выходит. Сегодня он не сыграет, вместо него выйдет Морроу. У нас есть конкуренция в защите. Нам нравится наша линия обороны, у нас в ней много хороших игроков. Когда Куликов наберёт игровую форму, он будет играть больше», — передаёт слова Мориса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

28-летний российский защитник в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие только в пяти встречах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафного времени.



Летом россиянин длительное время восстанавливался после операции на спине, которую пришлось провести после плей-офф Кубка Стэнли. За «Виннипег» Куликов выступает второй сезон, ранее он играл за «Флориду».