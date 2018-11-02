Кто в КХЛ больше других достоин сыграть с клубом НХЛ?

Как стало известно «Чемпионату», первый вице-президент Федерация хоккея России, руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг встретился в Хельсинки с руководителями Национальной хоккейной лиги— комиссаром Гэри Беттмэном и главой профсоюза игроков НХЛ Дональдом Фером. На встрече, которая носила неофициальный характер, присутствовал также президент ИИХФ Рене Фазель. Стороны обсуждали развитие мирового хоккея, а также возможность проведения отдельного матча или серии между клубами НХЛ и КХЛ.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто в КХЛ больше других достоин сыграть с клубом НХЛ?».

— «Ак Барс»

— СКА

— ЦСКА

— «Автомобилист»

— другая команда

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.