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Кто в КХЛ больше других достоин сыграть с клубом НХЛ?

Кто в КХЛ больше других достоин сыграть с клубом НХЛ?
Хоккей / КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», первый вице-президент Федерация хоккея России, руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг встретился в Хельсинки с руководителями Национальной хоккейной лиги— комиссаром Гэри Беттмэном и главой профсоюза игроков НХЛ Дональдом Фером. На встрече, которая носила неофициальный характер, присутствовал также президент ИИХФ Рене Фазель. Стороны обсуждали развитие мирового хоккея, а также возможность проведения отдельного матча или серии между клубами НХЛ и КХЛ.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто в КХЛ больше других достоин сыграть с клубом НХЛ?».

— «Ак Барс»

— СКА

— ЦСКА

— «Автомобилист»

— другая команда

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.

Финансы или календарь? Что мешает провести матчи между чемпионами КХЛ и НХЛ
Или Гэри Беттмэну просто это не нужно.
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