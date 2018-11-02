Ежов — о ловушке Калниньша: вычли её стоимость у меня из зарплаты по полной

Голкипер «Нефтехимика» Илья Ежов объяснил свой поступок из матча регулярного чемпионата сезона-2017/18.

После игры вратарь рижского «Динамо» Янис Калниньш бросил свою ловушку во вратарскую площадь, чтобы принять участие в послематчевом рукопожатии. Голкипер «Нефтехимика» перед уходом с площадки взял блин Калниньша и выбросил его на трибуны.

«Ловушка Калниньша? Купил ему новую. Вычли её стоимость у меня из зарплаты по полной. «Бауэр» мне даже маленькой скидки не сделал. А ловушка дорогая… Зачем бросил? Трудно сказать… Не люблю проигрывать. Рига не попадала в плей-офф, уже тогда это было понятно, а для нас каждое очко было на вес золота. Очень было обидно. Калниньш отправился праздновать… В общем, всем молодым советую форму на льду не оставлять. Всякое бывает в России. И в Латвии тоже. Лучше держать ловушку к себе поближе. Для вратаря она как кошелёк. Не оставишь же его, скажем, на столе в ресторане», — цитирует Ежова официальный сайт КХЛ.

Видео эпизода можно посмотреть также на канале рижского «Динамо» в YouTube.