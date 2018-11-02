В Нижнем Новгороде построят новую арену на 12 тыс. зрителей

Совет по имущественным и земельным отношениям одобрил предоставление земельного участка под строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде, информирует «Коммерсант». В Нижнем Новгороде будет построен новый ледовый дворец на 12 тыс. мест стоимостью 6 млрд руб. Арену планируется разместить рядом с недавно возведённым стадионом «Нижний Новгород» на Стрелке Оки и Волги.

На территории предусмотрено размещение парковок в период проведения ЧМ-2018 и спортплощадки. Участок попадает в зону объекта культурного наследия федерального значения собора Александра Невского и ОКН регионального значения, составляющих его комплекс. Он граничит с водоохранной зоной Волги и метрополитеном. Объект будет возведён в течение 34 месяцев, но начнётся строительство через полгода.

«Принято решение предоставить участок в безвозмездное пользование при условии внесения изменений в правило землепользования застройки, в проект планировки и межевания территории, разработки и утверждения проекта зоны охраны культурного наследия и освобождения земельного участка от объектов третьих лиц», — сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

«Сегодня мы предоставили земельный участок в первую очередь для того, чтобы можно было разрабатывать проектно-сметную документацию и после приступать к строительству. Ориентировочно, в конце мая мы должны выходить на строительные работы», — заявил замминистра имущественных и земельных отношений региона Александр Кононов.