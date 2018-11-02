Второй бомбардир «Йокерита» Йенсен пропустит шесть недель

Нападающий ХК «Йокерит» Никлас Йенсен пропустит шесть недель из-за травмы, полученной в матче с «Автомобилистом», сообщает официальный аккаунт клуба в «Твиттере».



Датский хоккеист уже покинул расположение команды и отправился в Финляндию для дальнейших медицинских обследований. Напомним, ранее 25-летний нападающий выступал в ряде североамериканских клубов, в том числе «Нью-Йорк Рейджерс».



Стоит отметить, что Йенсен является вторым лучшим бомбардиром «Йокерита». В 22 матчах текущего сезона он набрал 20 (8+12) очков. ХК «Йокерит» в данный момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Уже сегодня команда проведёт очередной матч КХЛ против ХК «Металлург» Мг.