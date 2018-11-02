Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Ак Барс» объявил состав на выездное турне

«Ак Барс» объявил состав на выездное турне
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 2 ноября, «Ак Барс» отправился в очередное выездное турне, в ходе которого проведёт два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт клуба.

3 ноября команда Зинэтулы Билялетдинова сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком», а 5 ноября – в Нижнем Новгороде с «Торпедо».

В составе «барсов» на выезд отправились:

Вратари: Эмиль Гарипов, Владислав Подъяпольский;

Защитники: Рафаэль Батыршин, Андрей Марков, Андрей Педан, Пол Постма, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин;

Нападающие: Джастин Азеведу, Александр Бурмистров, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Данис Зарипов, Роб Клинкхаммер, Антон Ландер, Артём Лукоянов, Андрей Попов, Алексей Потапов, Иржи Секач, Владимир Ткачёв.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент