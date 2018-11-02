«Ак Барс» объявил состав на выездное турне

Сегодня, 2 ноября, «Ак Барс» отправился в очередное выездное турне, в ходе которого проведёт два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт клуба.

3 ноября команда Зинэтулы Билялетдинова сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком», а 5 ноября – в Нижнем Новгороде с «Торпедо».

В составе «барсов» на выезд отправились:

Вратари: Эмиль Гарипов, Владислав Подъяпольский;

Защитники: Рафаэль Батыршин, Андрей Марков, Андрей Педан, Пол Постма, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин;

Нападающие: Джастин Азеведу, Александр Бурмистров, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Данис Зарипов, Роб Клинкхаммер, Антон Ландер, Артём Лукоянов, Андрей Попов, Алексей Потапов, Иржи Секач, Владимир Ткачёв.