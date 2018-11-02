Сегодня, 2 ноября, «Барыс» отправился в очередное выездное турне, в ходе которого проведёт два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт клуба.
3 ноября команда Андрея Скабелки сыграет в Минске с «Динамо», а 5 ноября – в Братиславе с местным «Слованом».
В составе «Барыса» на выезд отправились:
Вратари: Доминик Граховина, Хенрик Карлссон.
Защитники: Джесси Блэкер, Кевин Даллмэн, Даррен Диц, Константин Климонтов, Александр Липин, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Максим Семёнов.
Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Брендон Боченски, Дастин Бойд, Кёртис Волк, Дмитрий Гренц, Патрис Кормье, Никита Михайлис, Андрэ Петерссон, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Фрэттин Мэттью, Дмитрий Шевченко.
«Барыс» объявил состав на выездное турне