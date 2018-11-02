«Барыс» объявил состав на выездное турне

Сегодня, 2 ноября, «Барыс» отправился в очередное выездное турне, в ходе которого проведёт два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт клуба.



3 ноября команда Андрея Скабелки сыграет в Минске с «Динамо», а 5 ноября – в Братиславе с местным «Слованом».



В составе «Барыса» на выезд отправились:



Вратари: Доминик Граховина, Хенрик Карлссон.



Защитники: Джесси Блэкер, Кевин Даллмэн, Даррен Диц, Константин Климонтов, Александр Липин, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Максим Семёнов.



Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Брендон Боченски, Дастин Бойд, Кёртис Волк, Дмитрий Гренц, Патрис Кормье, Никита Михайлис, Андрэ Петерссон, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Фрэттин Мэттью, Дмитрий Шевченко.