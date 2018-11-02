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«Куньлунь» расторг контракт с Иваном Налимовым

«Куньлунь» расторг контракт с Иваном Налимовым
Хоккей / КХЛ

Китайский «Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с голкипером Иваном Налимовым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 24-летний Налимов провёл четыре матча и одержал одну победу при коэффициенте надёжности 2,83 и 91,7% отражённых бросков. В начале октября российский вратарь был помещён в список травмированных, где должен был находиться до середины ноября.

В регулярном чемпионате—2017/18 голкипер провёл за «Салават Юлаев» шесть матчей и одержал четыре победы. Процент отражённых бросков составил 92,7 при коэффициенте надёжности 2,59. В плей-офф Налимов сыграл три игры и сумел одержать одну победу при проценте отражённых бросков 83,6 и коэффициенте надёжности 4,83.

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