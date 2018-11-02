Джордан Карон стал игроком «Сибири»

«Сибирь» заключила двухлетний контракт с канадским нападающим Джорданом Кароном, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

28-летний хоккеист был выбран в первом раунде под общим 25-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2009 года.

Большую часть карьеры нападающий провёл между НХЛ и АХЛ, сменив несколько команд. На уровне НХЛ он сыграл 166 игр и набрал 29 (13+16) очков.

С 2017 года Карон выступал в немецком чемпионате, являясь одним из лидеров и лучшим бомбардиром клуба «Крефельд». В нынешнем регулярном чемпионате хоккеист принял участие в 12 матчах, забросив пять шайб и сделав шесть результативных передач при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафного времени.