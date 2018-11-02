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Дорофеев: каждая тренировка с Мозякиным — учебное пособие

Дорофеев: каждая тренировка с Мозякиным — учебное пособие
Хоккей / КХЛ

18-летний нападающий «Металлурга» Павел Дорофеев рассказал, с каких игроков берёт пример в уральском клубе.

«Перед стартом сезона руководители «Металлурга» объявили о перестройке команды, о том, что молодые получат возможность себя проявить в главной команде. Цепляемся за свой шанс, бьёмся.

С кого из форвардов берём пример? Каждая тренировка с Сергеем Мозякиным — это учебное пособие. Очень благодарны и Николаю Кулёмину — на игре этого звёздного воспитанника «Магнитки» мы, магнитогорские мальчишки, росли. Николай всегда подсказывает, делится своим опытом. Кулёмин, Евгений Малкин, Виктор Антипин — для нас это история магнитогорского хоккея. Знаем, что в «Магнитке» особое отношение к своим воспитанникам», — приводит слова Дорофеева Russia-Hockey.

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