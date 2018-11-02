СКА — «Амур»: стали известны составы команд

СКА и «Амур» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 2 ноября, начало – в 19:30 мск.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков – Херсли, Гусев – Коскиранта – Карпов;

Хафизуллин – Земчёнок, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;

Зубарев – Зуб, Дергачёв – Мальцев – Плотников;

Рундблад, Ли – Каблуков – Кетов, Тихонов.



«Амур»:



Аликин (Кашик);

Кондратьев – Коларж, Файзуллин – Пьянов – Горшков;

Воробьёв – Корягин, Дедунов – Рассказов – Руденков;

Йордан – Турбин, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин – Зогорна;

Кузьмин, Попугаев – Филиппи – Кузнецов.



Подопечные Ильи Воробьёва подходят к матчу с дальневосточной командой с серией из трёх побед. Ранее они оказались сильнее рижского «Динамо» (2:1), «Слована» (7:0) и «Куньлуня» (5:1).

Интриги дня КХЛ: «Йокерит» вновь проиграет на Урале, а СКА не заметит «Амур» Тем временем «Автомобилист» одержит 24-ю победу в сезоне.