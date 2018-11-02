СКА и «Амур» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 2 ноября, начало – в 19:30 мск.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков – Херсли, Гусев – Коскиранта – Карпов;
Хафизуллин – Земчёнок, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;
Зубарев – Зуб, Дергачёв – Мальцев – Плотников;
Рундблад, Ли – Каблуков – Кетов, Тихонов.
«Амур»:
Аликин (Кашик);
Кондратьев – Коларж, Файзуллин – Пьянов – Горшков;
Воробьёв – Корягин, Дедунов – Рассказов – Руденков;
Йордан – Турбин, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин – Зогорна;
Кузьмин, Попугаев – Филиппи – Кузнецов.
Подопечные Ильи Воробьёва подходят к матчу с дальневосточной командой с серией из трёх побед. Ранее они оказались сильнее рижского «Динамо» (2:1), «Слована» (7:0) и «Куньлуня» (5:1).
СКА — «Амур»: стали известны составы команд