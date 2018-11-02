Бугнер: Мамин добился большого прогресса с прошлого сезона

Главный тренер «Флориды Пантерз» Боб Бугнер подчеркнул, что российский форвард Максим Мамин примет участие в матче «регулярки» НХЛ с «Виннипег Джетс», который вынесен в Хельсинки.



«Мамин сыграет сегодня. Он — молодой парень, который добился большого прогресса с прошлого сезона. Максим знакомится с лигой, узнаёт, как быть хорошим профессионалом в НХЛ. Все молодые ребята, которые не всегда попадают в состав, должны делать что-то каждый день, чтобы нам сложнее было принимать решение. Дело в стабильности, с этим сталкивается немало игроков», — передаёт слова Бугнера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



В первой игре с участием «Флориды» и «Виннипега», которая состоялась в столице Финляндии, победу одержал канадский клуб со счётом 4:2. Хет-триком отметился форвард «Джетс» Патрик Лайне.

НХЛ в Хельсинки – это стоит видеть. Теперь такой матч может пройти в России Даже Беттмэн заинтересовался игрой на 70-тысячнике.