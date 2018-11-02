Владимир Крикунов провёл первую тренировку в «Динамо» с баллонами

Хоккеисты московского «Динамо» провели первую тренировку с баллонами под руководством Владимира Крикунова. Об этом сообщил защитник бело-голубых Андрей Миронов.



«Вышли с ребятами на прогулку. Любишь кататься — люби и баллончики возить», — написал Миронов.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Андрея Миронова.



Крикунов возглавил московский клуб в начале октября, сменив Владимира Воробьёва, который остался в тренерском штабе команды.



«Динамо» одержало три победы в последних четырёх матчах, которые клуб провёл в рамках выездной серии. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея одинаковое количество очков с «Витязем», расположившимся на 8-й строчке. Следующий матч бело-голубые проведут 5 ноября со «Спартаком».