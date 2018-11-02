Мартемьянов: в 3-м периоде соперник был лучше, «Автомобилисту» не хватило эмоций

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с ХК «Сочи», в котором его команда обыграла соперника со счётом 4:1.



«Спасибо парням за два периода, играли хорошо, выполняли игровое задание, с хорошей самоотдачей, всё правильно делали. В третьем периоде не хватило эмоций после игры с «Йокеритом». Боялся, что их не хватит и на первый период. Стали жаться к воротам, нападающие — сохранять шайбу в зоне атаке, очень быстро с ней расставались. Спасибо нашему вратарю, помог заработать два очень важных для нас очка. Честно, к «Сочи» готовились, разбирали игру. Нам удалось нейтрализовать атаку в первых двух периодах, но в третьем, к сожалению, соперник играл лучше нас. Благодарен команде, кто бился до конца, всем спасибо.



Игра Чесалина? Женька — молодец, месячный перерыв у него был, первый период вообще здорово отыграл. Ясно, что не в игре, но через такие матчи только может прийти уверенность.



Не играл Трямкин? Да, у Никиты Трямкина небольшая травма, решили дать ему отдохнуть, тем более человек вызван в сборную. Надо подлечиться, чтобы поехал туда в хорошем состоянии, здоровый. Возможно, в следующем матче уже выйдет.



Второй матч подряд удаления за нарушения численного состава? Тут очень тонкая грань, и парни теряют концентрацию, матчи идут один за одним. Против нас выходят максимально заряженные команды, и не всегда у парней получается это выдержать, где-то теряется немного концентрация. Но что вчетвером отыграли против шести – это для нас хорошая школа, подготовка на будущее. Но лучше таких моментов не допускать.



Поможет ли пауза на Евротур? Надеюсь, поможет, некоторые парни у нас играют без замен, им надо отдохнуть. Посмотрим после паузы», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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