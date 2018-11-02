Яндач: Кошечкин – лучший игрок матча с «Йокеритом»

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился эмоциями после домашней победы (3:2) в матче с «Йокеритом».



«Тяжёлая игра. Было видно, что соперник очень опытный, организованный. Сегодня мы играли хорошо практически весь матч, увереннее действовали в большинстве, забили нужные шайбы, потому и выиграли. Конечно, где-то и удача была на стороне «Металлурга». Вася Кошечкин – лучший игрок сегодня в составе нашей команды.



Доволен ли тем, что Кулёмин перешёл в первое звено, а Булирж – во второе? Мы так сделали ещё в прошлой игре в последнем периоде. Первые звенья оставили сегодня хорошее впечатление, забили голы. Нам ещё в предыдущем матче понравилось, как они действовали, поэтому сегодня повторили», — приводит слова специалиста пресс-служба «Магнитки».

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