Дубль Барабанова помог СКА одержать волевую победу над «Амуром»

СКА встречался с «Амуром» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч прошёл в Санкт-Петербурге и закончился со счётом 3:2 в пользу «армейцев».



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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке шайба дважды оказалась в воротах Игоря Шестёркина — Томаш Зогорна и Михал Йордан отличились с интервалом в 3 минуты 47 секунд. Подопечные Ильи Воробьёва сумели восстановить равновесие в третьей двадцатиминутке благодаря результативным броскам Александра Барабанова и Артёма Зуба, а чуть позже реализовали большинство стараниями Барабанова, оформившего дубль.



СКА продлил победную серию до четырёх матчей и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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