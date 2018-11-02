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Дубль Барабанова помог СКА одержать волевую победу над «Амуром»

Дубль Барабанова помог СКА одержать волевую победу над «Амуром»
Хоккей / КХЛ

СКА встречался с «Амуром» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч прошёл в Санкт-Петербурге и закончился со счётом 3:2 в пользу «армейцев».

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке шайба дважды оказалась в воротах Игоря Шестёркина — Томаш Зогорна и Михал Йордан отличились с интервалом в 3 минуты 47 секунд. Подопечные Ильи Воробьёва сумели восстановить равновесие в третьей двадцатиминутке благодаря результативным броскам Александра Барабанова и Артёма Зуба, а чуть позже реализовали большинство стараниями Барабанова, оформившего дубль.

СКА продлил победную серию до четырёх матчей и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2018, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3 : 2
0:0, 0:2, 3:0
Амур
Хабаровск
0:1 – Зогорна (Ушенин Вячеслав, Ушенин Владислав) – 25:19 (5x5), 0:2 – Йордан (Пьянов, Файзуллин) – 29:06 (5x5), 1:2 – Барабанов (Шестёркин, Хафизуллин) – 44:18 (5x5), 2:2 – Зуб (Гусев, Карпов) – 51:57 (5x5), 3:2 – Барабанов (Рундблад, Бывальцев) – 55:16 (5x4)
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