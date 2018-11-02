Марьямяки: «Йокерит» не реализовал верные моменты, Кошечкин — прекрасный вратарь

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги выездного матча с «Металлургом» (2:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Думаю, мы начали хорошо. Горжусь командой, так что, наверное, мы заслужили сегодня больше, чем получили. Несколько ненужных удалений – и соперник забивает дважды в большинстве. Неудача, конечно. Кошечкин – прекрасный голкипер! У нас было несколько верных моментов в последние пять минут, особенно когда разыгрывали большинство, но невероятно, что забили только раз. Этого недостаточно.



Удаления за нарушение численного состава? Вина на нас – нападающие выходили слишком рано на площадку. Будем исправляться. Ну и лайнсмен в какой-то степени был очень строг к нам в этом плане», — цитирует тренера официальный сайт магнитогорского клуба.

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