Бывальцев: играю в Санкт-Петербурге — это выгодно и СКА, и «Амуру»

Нападающий СКА Алексей Бывальцев прокомментировал победный результат в матче с «Амуром» (3:2).



«Что чувствую после успеха в матче с бывшей командой? Победу. Я сейчас в другой команде. Так сложилась судьба, это выгодно и СКА, и «Амуру». Сейчас у меня другая работа, выполняю свою задачу вне зависимости от того, против кого играю.



Вызов в сборную? В принципе, игры идут через день, так что пока об этом не думаю. У нас ещё игра с ЦСКА, после этого будут мысли о сборной. Сейчас нужно готовиться – сами видите, какие тяжёлые игры.



Мало бросков во втором периоде? Это не недооценка. Они хорошо играли, забили. Мы не ожидали, что так повернётся игра после первого периода. Начали суетиться, хотели отыграться, но много теряли шайбу, начали отбрасываться. Потом штаб нам сказал, что нужно делать, и всё наладилось», — цитирует Бывальцева официальный сайт «армейцев».

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