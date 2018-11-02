Воробьёв: пока рано говорить, сыграет ли Дацюк с ЦСКА

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги домашнего матча с «Амуром» (3:2), в ходе которого «армейцы» уступали с разницей в две шайбы. Питерский клуб продлил победную серию до четырёх матчей.



«Первый период был хорошим. Во втором пропустили необязательные голы, которые разберём. В третьем — молодцы, ребята: попросили их сыграть на морально-волевых качествах, перешли на игру в три звена и вытащили матч.



Почему Тихонов играет 13-м нападающим? Мы так решили. Сыграет ли Дацюк с ЦСКА? Пара дней ещё есть сейчас, пока рано говорить, сыграет он или нет. Звено Бывальцева? Оно может начать Евротур в том же составе. Возможность такая есть, и довольно неплохая», — приводит слова Воробьёва официальный сайт СКА.

Бывальцев: играю в Санкт-Петербурге — это выгодно и СКА, и «Амуру»