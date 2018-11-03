Барков: Дадонов всегда открыт и кричит, чтобы я дал ему шайбу

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал итоги второго матча «Глобальной серии» с «Виннипег Джетс», состоявшегося в Хельсинки, — «пантеры» взяли верх со счётом 4:2.



«Сегодня я старался бросать, а не давать передачу. Но у меня на фланге Дадонов, который всегда открыт и кричит, чтобы я дал ему шайбу. Ребята говорят, что мне надо бросать, тогда шайба зайдёт в ворота. Да, мне больше нравится пасовать, мне надо понять, что я не забью, отдавая передачи», — передаёт слова Баркова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Евгений Дадонов в этой встрече отметился голом и результативной передачей.

В активе Баркова три гола и семь результативных передач в 11 стартовых матчах сезона.