Дадонов: матч между клубами НХЛ и КХЛ интересен и игрокам, и болельщикам

Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов прокомментировал итоги второго матча «Глобальной серии» с «Виннипег Джетс», состоявшегося в Хельсинки, — «пантеры» взяли верх со счётом 4:2, а сам хоккеист отметился голом и результативной передачей.



«В большинстве три гола забили, в своей зоне меньше ошибок допускали, вратарь хорошо сыграл. Что ключевое – возвращение Мамина или Луонго? Обоих. Мы понимали, что Роберто давно не играл, ему надо было помочь. Может быть, поэтому больше концентрации было.



Надеюсь, после первой победы в основное время нас отпустило. Сейчас будет несколько дней без матчей, можно будет отдохнуть и всё заново начинать. Не знаю, сколько должен был забивать сегодня и вчера. Так получилось, что у меня было много моментов. Я – лучший бомбардир «Флориды»? Не думал об этом, очки – это последнее, на что сейчас смотрим, главное – выигрывать. Конечно, есть усталость от поездки, две недели у нас поездка. Три игры в Нью-Йорке и здесь неделя. Думаю, «Виннипег» тоже устал.



Наверное, матч между клубами НХЛ и КХЛ – это интересно и для игроков, и для болельщиков. Я в таких мероприятиях никогда не участвовал, сложно сказать. Думаю, двухочковая система интереснее. В прошлых сезонах в КХЛ после 20 игр некоторые команды уже не имели шансов на плей-офф, сейчас практически у всех команд они остались. Иногда захожу, смотрю результаты, турнирную таблицу КХЛ», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Барков: Дадонов всегда открыт и кричит, чтобы я дал ему шайбу