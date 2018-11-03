Киселевич: с хайлайтами КХЛ у меня проблема – они не работают

Защитник «Флориды Пантерз» Богдан Киселевич прокомментировал итоги второго матча «Глобальной серии» с «Виннипег Джетс», состоявшегося в Хельсинки, — «пантеры» взяли верх со счётом 4:2.



«Большинство и меньшинство сегодня сработало, отступать уже вообще некуда было. Ну и возвращение Лу помогло. После первой победы в основное время не отлегло ни в коем случае. Нельзя останавливаться, все мы видим турнирную таблицу. Дадонов – ключевой игрок? У нас каждый игрок важен, Саша Барков – лидер команды, он показывает своим примером, делает много незаметной дополнительной работы. Все атаки начинаются с него.



Майерса отлавливал не специально, там всё равно надо было выдвигаться высоко. Если есть шанс провести силовой приём, надо было его проводить, мстить за небольшую стычку.



Тяжело оценивать эту поездку в плане усталости, я только восемь матчей сыграл. Конечно, есть дискомфорт, когда ты только вошёл в сезон, потом четыре дня перерыва, поездка, сейчас опять перерыв. С другой стороны, нужно искать плюсы. Есть время тренироваться, залечить раны. Тяжело пока оценивать, где календарь тяжелее – в КХЛ или НХЛ. В НХЛ тоже бывают игры через день, и два дня подряд. Здесь меньше тренируются, всё, что есть, на игру.



С хайлайтами КХЛ у меня проблема, они не работают. Только через VPN можно смотреть, но это очень медленная программа. В основном слежу в «Инстаграме» или когда ребята скидывают видео. Мне кажется, вынесенные матчи в Вене – хороший шаг, но я там не был, не знаю, насколько там было красиво. Для развития хоккея это прекрасно. 9:0 неинтересно смотреть? Девять голов, я бы с удовольствием посмотрел. Выбрали, конечно, не самую сильную команду – «Слован», и СКА и ЦСКА в соперники дали. Не 9:0, но результат был прогнозируемым», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова…

Лайне: потом встретимся с «Флоридой» и выясним, кто выиграл «Глобальную серию»