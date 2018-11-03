Бугнер — о матчах в Финляндии: непросто добираться в такую даль ради двух игр

Главный тренер «Флориды Пантерз» Боб Бугнер прокомментировал итоги матчей Глобальной сериии НХЛ в Финляндии.



«Это был замечательный опыт для нашей команды, и от её имени мне хотелось бы поблагодарить город Хельсинки, Global Series и саму НХЛ. Мне показалось, что всё было организовано по высшему разряду и что наши ребята получили от пребывания здесь большое удовольствие. Для них это не так уж легко — добираться ради двух матчей в такую даль, и с их стороны это серьёзное обязательство. Но на месте всё было выполнено просто безупречно, и сам Хельсинки принял нас просто здорово», — приводит слова Бугнера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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