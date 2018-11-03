Михайлов: матчи между клубами КХЛ и НХЛ должны идти в пакете с Олимпиадой

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о возможности проведения матчей между клубами КХЛ и НХЛ.



«В той ситуации, которая сегодня складывается в мировом хоккее, к такой идее отношусь очень прохладно. Считаю, что в феврале этого года НХЛ, запретив своим игрокам участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане, совершила, уж извините за грубое слово, пакость. Это был удар прежде всего по европейскому хоккею.



И меня удивляет, что в таких условиях у тех же финнов оказалась короткая память. Во всяком случае спустя полгода после Олимпиады они пустили „Флориду“ и „Виннипег“ на свою территорию. Не вижу здесь логики и самоуважения. Впрочем, это их внутреннее дело.



Думаю, что Европа, и в частности Россия, должна позволять НХЛ приезжать на свою территорию только в том случае, если североамериканская лига начнёт уважать правила мировой хоккейной игры. То есть матчи клубов НХЛ и КХЛ должны идти в пакете с олимпийским вопросом. На мой взгляд, это самое достойное решение в данной ситуации», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.

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