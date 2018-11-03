Петерссон стал самым молодым игроком «Ванкувера», набравшим пять очков за игру

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон набрал пять (2+3) очков в матче с «Колорадо Эвеланш» (7:6 ОТ). 19-летний шведский хоккеист стал самым молодым игроком клуба, набравшим пять очков за игру. Предыдущее достижение принадлежало Тревору Линдену. Среди новичков-европейцев моложе Петтерссона с 5 очками за матч был только Илья Ковальчук.



В игре «Ванкувер» — «Колорадо» в составе «Кэнакс» Брок Бёзер сделал дубль (всего четыре очка), по голу на счету Маркуса Гранлунда, Луи Эрикссона и забившего в овертайме Деррика Пульо. В составе «Колорадо» дубль сделал Натан Маккиннон, дебютной шайбой в сезоне отметился Никита Задоров, по голу на счету Шелдона Дриса, Иэна Коула и Александра Керфута.



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