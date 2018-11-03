АХЛ: Александр Волков оформил дубль и стал первой звездой матча

Российский нападающий клуба «Сиракьюз» Александр Волков признан первой звездой выигранного матча с «Беллевиллем» (5:4). Форвард отметился двумя заброшенными шайбами во втором периоде, а второй гол Волкова стал во встрече победным.



21-летний Волков удачно проявил себя в предсезонных матчах за основную команду «Тампа-Бэй Лайтнинг», но пока не провёл ни одного официального матча в Национальной хоккейной лиге. В восьми играх текущего регулярного чемпионата АХЛ нападающий сумел записать в свой актив 5 (2+3) баллов при показателе полезности "-3" и восьми минутах штрафного времени.

Посмотреть видео с яркими моментами матча и голами Волкова также можно в «Твиттере».



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