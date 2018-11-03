Итоги дня в НХЛ для россиян: гол и «+3» Задорова, шайбы Свечникова и Дадонова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно три матча. В играх приняли участие девять российских хоккеистов. Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров забросил первую шайбу в сезоне, форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов записал в актив 2 (1+1) очка, молодой нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился забитым голом.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|"+/-"
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|Дадонов (н)
Мамин (н)
Киселевич (з)
Каменев (н)
Задоров (з)
А. Свечников (н)
Зыков (н)
Любушкин (з)
Голдобин (н)
|«Флорида»
«Флорида»
«Флорида»
«Колорадо»
«Колорадо»
«Каролина»
«Каролина»
«Аризона»
«Ванкувер»
|1+1
0
0
0
1+0
1+0
0
0
0+2
|-1
0
0
-1
+3
+1
0
-1
+2
|0
0
0
0
0
0
0
0
0
|4
0
0
0
2
4
0
0
1
|1
2
0
2
2
0
0
2
0
|20.28
6.43
12.53
7.26
19.51
16.36
12.38
11.34
15:46