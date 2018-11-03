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Итоги дня в НХЛ для россиян: гол и «+3» Задорова, шайбы Свечникова и Дадонова

Итоги дня в НХЛ для россиян: гол и «+3» Задорова, шайбы Свечникова и Дадонова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно три матча. В играх приняли участие девять российских хоккеистов. Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров забросил первую шайбу в сезоне, форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов записал в актив 2 (1+1) очка, молодой нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился забитым голом.

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ИгрокКлубОчки"+/-"ШтрафБроскиХитыВремя
Дадонов (н)

Мамин (н)

Киселевич (з)

Каменев (н)

Задоров (з)

А. Свечников (н)

Зыков (н)

Любушкин (з)

Голдобин (н)		«Флорида»

«Флорида»

«Флорида»

«Колорадо»

«Колорадо»

«Каролина»

«Каролина»

«Аризона»

«Ванкувер»		1+1

0

0

0

1+0

1+0

0

0

0+2		-1

0

0

-1

+3

+1

0

-1

+2		0

0

0

0

0

0

0

0

0		4

0

0

0

2

4

0

0

1		1

2

0

2

2

0

0

2

0		20.28

6.43

12.53

7.26

19.51

16.36

12.38

11.34

15:46
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