Итоги дня в НХЛ для россиян: гол и «+3» Задорова, шайбы Свечникова и Дадонова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно три матча. В играх приняли участие девять российских хоккеистов. Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров забросил первую шайбу в сезоне, форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов записал в актив 2 (1+1) очка, молодой нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился забитым голом.



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