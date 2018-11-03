Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Итоги дня в АХЛ для россиян: дубль Волкова, шайбы Воробьёва и Рубцова

Итоги дня в АХЛ для россиян: дубль Волкова, шайбы Воробьёва и Рубцова
Хоккей / НХЛ

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно тринадцать матчей. В играх приняли участие тринадцать российских хоккеистов. Дублем отметился нападающий клуба «Сиракьюз» Александр Волков, форвард «Лихай-Вэлли» Михаил Воробьёв записал в актив 2 (1+1) очка, пятый гол в сезоне забил нападающий Герман Рубцов.

ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+/-"
Абрамов (н)

Коростелёв (н)

Волков (н)

Воробьёв (н)

Рубцов (н)

Фазлеев (н)

Щербак (н)

Тренин (н)

Бойков (з)

Швырёв (н)

Костин (н)

Летунов (н)		«Кливленд»

«Кливленд»

«Сиракьюз»

«Лихай-Вэлли»

«Лихай-Вэлли»

«Лихай-Вэлли»

«Лаваль»

«Милуоки»

«Колорадо»

«Колорадо»

«Сан-Антонио»

«Сан-Хосе»		0

0

2+0

1+1

1+0

0

0

0

0

0

0

0+1		2

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

4		5

1

3

2

1

2

1

1

1

1

0

1		-1

-1

+1

-1

0

+1

-1

0

0

0

-2

+1
ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Самсонов«Херши»34 из 3694,4%4:2
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент