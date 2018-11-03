Итоги дня в АХЛ для россиян: дубль Волкова, шайбы Воробьёва и Рубцова

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно тринадцать матчей. В играх приняли участие тринадцать российских хоккеистов. Дублем отметился нападающий клуба «Сиракьюз» Александр Волков, форвард «Лихай-Вэлли» Михаил Воробьёв записал в актив 2 (1+1) очка, пятый гол в сезоне забил нападающий Герман Рубцов.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|"+/-"
|Абрамов (н)
Коростелёв (н)
Волков (н)
Воробьёв (н)
Рубцов (н)
Фазлеев (н)
Щербак (н)
Тренин (н)
Бойков (з)
Швырёв (н)
Костин (н)
Летунов (н)
|«Кливленд»
«Кливленд»
«Сиракьюз»
«Лихай-Вэлли»
«Лихай-Вэлли»
«Лихай-Вэлли»
«Лаваль»
«Милуоки»
«Колорадо»
«Колорадо»
«Сан-Антонио»
«Сан-Хосе»
|0
0
2+0
1+1
1+0
0
0
0
0
0
0
0+1
|2
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
4
|5
1
3
2
1
2
1
1
1
1
0
1
|-1
-1
+1
-1
0
+1
-1
0
0
0
-2
+1
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Самсонов
|«Херши»
|34 из 36
|94,4%
|4:2