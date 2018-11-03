Итоги дня в АХЛ для россиян: дубль Волкова, шайбы Воробьёва и Рубцова

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно тринадцать матчей. В играх приняли участие тринадцать российских хоккеистов. Дублем отметился нападающий клуба «Сиракьюз» Александр Волков, форвард «Лихай-Вэлли» Михаил Воробьёв записал в актив 2 (1+1) очка, пятый гол в сезоне забил нападающий Герман Рубцов.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски "+/-" Абрамов (н)



Коростелёв (н)



Волков (н)



Воробьёв (н)



Рубцов (н)



Фазлеев (н)



Щербак (н)



Тренин (н)



Бойков (з)



Швырёв (н)



Костин (н)



Летунов (н) «Кливленд»



«Кливленд»



«Сиракьюз»



«Лихай-Вэлли»



«Лихай-Вэлли»



«Лихай-Вэлли»



«Лаваль»



«Милуоки»



«Колорадо»



«Колорадо»



«Сан-Антонио»



«Сан-Хосе» 0



0



2+0



1+1



1+0



0



0



0



0



0



0



0+1 2



0



0



0



0



0



2



0



0



2



0



4 5



1



3



2



1



2



1



1



1



1



0



1 -1



-1



+1



-1



0



+1



-1



0



0



0



-2



+1