Петтерсон: когда мы сравняли счёт в концовке, по коже мурашки побежали

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон поделился впечатлениями от выигранного матча с «Колорадо Эвеланш» (7:6 ОТ). Напомним, 19-летний шведский хоккеист стал самым молодым игроком клуба, набравшим пять очков за игру. Предыдущее достижение принадлежало Тревору Линдену.



«Когда мы сравняли счет, в концовке встречи, у меня мурашки по коже побежали. Потрясающее ощущение», — приводит слова Петтерссона официальный сайт клуба.



В игре «Ванкувер» — «Колорадо» в составе «Кэнакс» Брок Бёзер сделал дубль (всего четыре очка), по голу на счету Маркуса Гранлунда, Луи Эрикссона и забившего в овертайме Деррика Пульо. В составе «Колорадо» дубль сделал Натан Маккиннон, дебютной шайбой в сезоне отметился Никита Задоров, по голу на счету Шелдона Дриса, Иэна Коула и Александра Керфута.

Посмотреть видео победного гола матча можно также в «Твиттере».