Кросби: надеюсь, игроки НХЛ найдут способ поехать на ОИ-2022

Капитан команды «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби сказал, что надеется поехать на Олимпийские игры 2022 года. Напомним, Кросби — обладатель золотых олимпийских медалей 2010 и 2014 годов. В 2018-м Национальная хоккейная лига отказалась от участия в Играх в Пхёнчхане, где победителем стала сборная России.



«Надеюсь, игроки НХЛ найдут способ поехать на ОИ», — приводит слова нападающего TSN.



Ранее комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн выразил отношение к Олимпийским играм: «Отношение владельцев клубов НХЛ к Олимпиаде такое же, как было перед Пхёнчханом. Игры ужасно мешают нашему чемпионату. Мы приняли участие в нескольких Олимпийских играх, и в этом больше трудностей, чем удовлетворения».

Хоккея на Олимпиаде больше не будет? МОК готовит сенсационную реформу Это будет безумно. А «стоимость» золота ЧМ возрастёт неимоверно.