Фридман: «Коламбус» разочарован в Бобровском, его отношение всех расстраивает

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с голкипером клуба «Коламбус Блю Джекетс» Сергеем Бобровским, который хочет покинуть клуб.
«Не думаю, что ситуация как-то связана с Тортореллой. Бобровский несколько раз разочаровал „Коламбус“, начав делать это ещё летом. Голкипер сорвал одну из встреч с руководством, чем в клубе остались очень недовольны. Бобровский сказал, что недоволен вещами, которые говорили в его адрес год или два назад. Не знаю, прав он или нет.
Сергей ясно дал понять, что не хочет оставаться в команде. „Джекетс“ расстраивает подобное отношение, расстраивает всех вокруг. Считаю, „Коламбусу“ нужно пойти на непростые шаги. Клуб постоянно раздражён данной ситуацией», — цитирует Фридмана Nichols on hockey.
19 россиян с последним годом контракта в НХЛ. Что с ними будет дальше?
Часть из них мы увидим в КХЛ в следующем году.