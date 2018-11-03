Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным, который пока не дал согласия на переговоры по новому контракту.
«Торторелла оказался в непростой ситуации с Панариным и Бобровским, но от тренера мало что зависит. Летние переговоры с Панариным были непростыми, но „Коламбус“ хочет его сохранить. В клубе признают, что у Панарина есть желание уйти, но не жалуются на сложившуюся ситуацию.
Панарин — действительно хороший игрок, и они могут им торговать, но „мундиры“ пока не готовы пойти на такой шаг», — приводит слова Фридмана Nichols on hockey.
Напомним, у Панарина действует последний год соглашения с «мундирами», а после 1 июля 2019 года он может стать неограниченно свободным агентом. Минувшим летом Артемий отказался подписывать с «Коламбусом» новый контракт.
Фридман: Панарина «Коламбус» хочет сохранить, не жалуясь на его желание уйти