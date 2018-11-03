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«Ванкувер» — «Колорадо» — 7:6 ОТ. Видеообзор матча

«Ванкувер» — «Колорадо» — 7:6 ОТ. Видеообзор матча
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» в овертайме одержал победу со счетом 7:6 в матче с «Колорадо Эвеланш». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор матча.

Главным героем встречи стал новичок «Ванкувера» Элиас Петтерссон, забивший два гола и отдавший три результативные передачи. Также в составе «Кэнакс» Брок Бёзер сделал дубль (всего четыре очка), по голу на счету Маркуса Гранлунда, Луи Эрикссона и забившего в овертайме Деррика Пульо.

В составе «Колорадо» дубль сделал Натан Маккиннон, дебютной шайбой в сезоне отметился Никита Задоров, по голу на счету Шелдона Дриса, Иэна Коула и Александра Керфута.

Также в активе Задорова показатель полезности «+3», два броска в створ ворот, четыре силовых приёма за 19.51 на льду. У Владислава Каменева «-1» и 7.26. Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин отметился двумя результативными передачами и показателем полезности «+2», сыграв 15.46.

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