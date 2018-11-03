Крикунов — о тренировке с баллонами: московское «Динамо» работает на будущее

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о тренировочном процессе команды. Напомним, вчера, 2 ноября, тренер впервые применил тренировку с баллонами.



«Результаты выездной серии? Мы немножко улучшили «физику», но еще есть куда стремиться. Три победы в четырех матчах — неплохой результат. Начали выправлять положение, стабилизировали звенья, но Патрик Закриссон вновь получил повреждение. Поэтому будут изменения. Но в целом уже есть понимание, куда двигаться дальше.



Вчера была тренировка под нагрузками? Работаем на будущее. Нужно вывести ребят на необходимые кондиции, чтобы до декабрьского перерыва у нас не возникло проблем. Нужно играть спокойно и с запасом.



Ротацию обороны вызвали как игровые причины, так и усталость. Койвисто мы давали отдохнуть. Пепеляеву тоже нужна была пауза. Но есть игроки, которые нас не устраивали по игровым качествам.



Дерби со „Спартаком“? Матч не рядовой, это московское дерби. Но отдельно готовиться к матчу — это сейчас не про нас. Продолжаем подготовку команды к дальнейшим играм. Слава богу, почти все живы и здоровы. Что касается предстоящей игры, возможно, придумаем дополнительный способ мотивации. Есть два дня до игры», — цитирует тренера официальный сайт клуба.